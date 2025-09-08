Sinner diventa cittadino onorario di Torino (e dá l'assist al campo largo)

Nel giorno in cui Jannik Siner perde la vetta della classifica mondiale, dopo la sconfitta di ieri nella finale degli Us Open con il rivale Carlos Alcaraz, la città di Torino lo incorona cittadino onorario. La mozione è stata approvata nel corso del consiglio comunale di oggi, lunedì 8 settembre, quando non sono passate nemmeno 24 ore dalla partita sul campo in cemento di Flushing Meadows.

Lo Russo: "Signorilità e spirito sabaudo"

"Oltre all'aspetto sportivo - ha commentato in seduta il primo cittadino di Torino Stefano Lo Russo - la figura di Sinner ha rappresentato una grande ricaduta in termini di visibilità alla città di Torino. Un grande campione italiano, modello virtuoso per i giovani. Sopratutto dal punto di vista comportamentale. Ha dimostrato che attraverso il sacrificio, anche quando si perdono match, si può reagire con signorilità. In un spirito sabaudo di tenacia e accettazione”.

Quei complimenti in ottica 'campo largo'

L’occasione permette al sindaco un assist politico al Movimento 5 Stelle, in ottica di campo largo, dopo la visita in città della segretaria del Pd Elly Schlein. “Le Atp sono un grande regalo fatto alla città dalla precedente amministrazione", ha detto Lo Russo in aula. Una mano tesa che non è passata inosservata dal consigliere della Lega Fabrizio Ricca: “Un cambio di paradigma sulla precedente amministrazione? Complimenti per l’astuzia politica, in tempi di campo largo”.

Il sindaco è tornato sulla possibilità di organizzare le prossime edizioni in terra torinese. “Il mio auspicio è che si possa lavorare per altri anni a Torino - ha commentato il sindaco - e che i problemi di conflitto tra federazione e governo non inficino sul proseguimento delle Atp in Italia".

Viale storce il naso, Ricca candida Binaghi

Il consiglio ha approvato la mozione per far diventare il tennista altoatesino cittadino onorario della città. Questo nonostante, come ha fatto notare Silvio Viale, si tratta del primo sportivo: “Non era avvenuto nemmeno per Del Piero”. Il consigliere dei Radicali quindi rilancia: “Perché non rendere Toro e Juve cittadini onorari, così come fatto con altre associazioni come gli Alpini?”.

Mentre il consigliere Ricca, già assessore regionale allo Sport, “candida” invece il presidente della FIT Angelo Binaghi.