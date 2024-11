Cadavere rinvenuto nella notte in corso Allamano: morte avvolta nel mistero

Cadavere rinvenuto nella notte in corso Allamano: indagano i carabinieri

E' ancora avvolta nel mistero la morte di una persona, avvenuta nella notte in un palazzo di corso Allamano.

Indagano i carabinieri

Il cadavere è stato rinvenuto dai carabinieri sul pianerottolo del primo piano: in corso le indagini per fare luce su quanto è avvenuto. Al momento non si conosce infatti cosa ne abbia provocato la morte: se una caduta accidentale o un ferimento dopo una colluttazione.

Quello che è emerso è che la vittima è un 58enne che viveva al secondo piano di quella casa insieme al fratello e all'anziana madre. Ed è proprio il fratello che in queste ore è sentito dai carabinieri per far luce su quanto accaduto.