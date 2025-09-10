I vandali in azione, spaccate le auto davanti al giardino della Superga

A Madonna di Campagna cresce la preoccupazione dei residenti per l’ondata di furti nelle abitazioni e per gli episodi di vandalismo contro le auto parcheggiate nelle vie intorno al Parco Operaie della Superga.

Due casi in tre mesi

A lanciare l’allarme è Giorgio Tassone, coordinatore all’Ambiente, che dopo il raid dello scorso 24 giugno (in quel caso furono una dozzina le portiere aperte) è tornato a chiedere, con forza, l’installazione delle telecamere di videosorveglianza come misura urgente per contrastare il fenomeno.

Situazione insostenibile

“Questi atti non sono solo crimini contro la proprietà, ma rappresentano un attacco al senso di sicurezza che i cittadini hanno il diritto di sentire nei propri quartieri” sottolinea Tassone, che parla di una situazione ormai “insostenibile”.

Secondo il Coordinatore, la videosorveglianza non rappresenta un’invasione della privacy, ma uno strumento di prevenzione e tutela. “Le telecamere – spiega – non servono soltanto a identificare e sanzionare i responsabili, ma agiscono da deterrente, dissuadendo chiunque dal compiere azioni criminali”.