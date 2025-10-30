 / Attualità

Rami invadono il marciapiede davanti a scuola: “Bambini costretti a camminare in strada”

Il consigliere Schirru chiede un intervento urgente di potatura: “Va ripristinato il passaggio pedonale”

Erbacce in via Pisacane

Rami troppo lunghi, marciapiede impraticabile e passanti costretti a camminare sulla carreggiata. È quanto accade in via Pisacane 71, davanti alla scuola materna del quartiere, dove la vegetazione proveniente dal cortile dell’edificio ostacola completamente il transito pedonale.

La segnalazione arriva dal consigliere di circoscrizione Davide Schirru, del gruppo Noi Progettiamo per la 2, che ha presentato un’interpellanza chiedendo un intervento immediato di potatura. “Dal cortile della scuola sporgono numerosi rami che rendono impossibile il passaggio – scrive Schirru – costringendo i pedoni, tra cui bambini e genitori con passeggini, a scendere in strada o a cambiare lato della via”.

“Serve un intervento”

È un tema di sicurezza e di decoro urbano – sottolinea Schirru – e riguarda una zona frequentata quotidianamente da famiglie. Intervenire è doveroso per garantire una mobilità pedonale sicura”. 

La richiesta ora è quella di un taglio rapido delle sporgenze arboree per restituire piena fruibilità al marciapiede e tutelare i cittadini più vulnerabili.

Philippe Versienti

