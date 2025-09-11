A Trofarello iniziato il conto alla rovescia per la festa dello sport

Iniziato il conto alla rovescia per la festa dello sport a Trofarello. L'appuntamento è per sabato 20 settembre, con in programma attività, momenti di incontro e (alle ore 11.30) l'inaugurazione della rinnovata palestra Pertini. Nel pomeriggio in piazzale Europa il Villaggio sportivo, mentre la mattina si potranno visitare le sedi delle varie società.

Gli interventi alla palestra Sandro Pertini

La palestra Pertini ha subito importanti interventi sia nella parte esterna della struttura, sia in quella interna. Esternamente è stato realizzato un cappotto per migliorarne l'efficientamento energetico oltre che anche l'estetica ne ha beneficiato. Sulla struttura l'impianto è stato adeguato alle norme antisismiche. Nuova impermeabilizzazione del tetto. I vetri perimetrali sono stati sostituiti da quelli che proteggono la vista dalla luce del sole. Gli spogliatoi sono stati interamente rifatti. Importante scelta della nuova pavimentazione che abbandona il gommato a favore del parquet con notevoli vantaggi. L'impianto di illuminazione abbandona le lampadine tradizionali a favore del LED.

L’assessore allo Sport Paola Bertelle invita tutta la cittadinanza all’inaugurazione della nuova Palestra Sandro Pertini, un’opera importante per la comunità di Trofarello. "È stato un lavoro impegnativo che ha coinvolto profondamente i nostri uffici comunali, ai quali va il mio sentito ringraziamento. Ringrazio anche le società sportive TSEC e BEA Leopardi per i sacrifici affrontati in questi anni, insieme a tutte le famiglie e agli utenti che hanno dovuto trovare ospitalità in altre sedi per continuare a fare sport. L'idea di una palestra più funzionale era il desiderio di Massimo Caccianiga, e proprio grazie a lui e agli allenatori, ho cercato di cogliere gli aspetti più utili ed importanti alla buona riuscita dell'opera, consegnando a Trofarello una struttura all’altezza delle esigenze e delle sfide future".

"Un momento importante per la comunità"

Anche il sindaco Stefano Napoletano esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto: "Finalmente la palestra è pronta per essere utilizzata e vissuta da tutta la comunità. Ringrazio l’assessore Bertelle per la sua tenacia e per aver creduto fin dal primo momento in questo progetto, portandolo a compimento. Come amministrazione, lo abbiamo detto fin dal primo giorno: lo sport è al centro del nostro mandato. È con questo spirito che restituiamo alla città una palestra rinnovata e funzionale - ha aggiunto il primo cittadino, che ha concluso rivolgendo un appello a tutti: "Partecipate a questa giornata che celebra lo sport e un importante traguardo per Trofarello".

Alla cerimonia interverrà anche l'Assessore regionale Andrea Tronzano.