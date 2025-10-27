Riconfermata l’eccellenza operativa della Croce Giallo Azzurra Torino

La Croce Giallo Azzurra Torino ha ottenuto il rinnovo della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, a conferma della conformità del proprio sistema di gestione della qualità agli standard internazionali. L’audit, condotto dalla società Certiquality Srl, ha valutato numerosi ambiti dell’organizzazione, dalla gestione amministrativa alla formazione, passando per la sicurezza interna e la soddisfazione del personale.

L’associazione, aderente ad Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), conta oggi 78 volontari, di cui 28 donne, e svolge in media circa 1.900 servizi all’anno. Tra questi rientrano trasporti sanitari in convenzione con le aziende sanitarie, servizi d’istituto, emergenze 118 e assistenze sanitarie durante eventi pubblici.

A livello regionale, Anpas Piemonte rappresenta 81 associazioni di volontariato con 16 sezioni distaccate e oltre 10.600 volontari attivi, 741 dipendenti e una dotazione di oltre 970 mezzi, tra ambulanze, veicoli per disabili e per la protezione civile. Ogni anno, le realtà associate svolgono complessivamente quasi 600.000 servizi, di cui oltre 200.000 in emergenza-urgenza, percorrendo più di 20 milioni di chilometri.



"Un altro passo avanti nella qualità - è il commento di Santo Bellantone, presidente della Croce Giallo Azzurra Torino - Questo risultato conferma il nostro impegno nel miglioramento continuo e nel garantire servizi sempre più sicuri, organizzati ed efficienti per la comunità."



