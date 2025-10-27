Rivoli proroga al 10 novembre l’avviso per affittare in sicurezza gli alloggi vuoti

È stata prorogata al 10 novembre 2025 la scadenza dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse promosso dal Comune di Rivoli, rivolto ai proprietari di alloggi sfitti che intendono concederli in locazione a canone concordato.



L’iniziativa offre la possibilità di affittare in sicurezza, con contratto garantito, canone certo e vantaggi fiscali, e al tempo stesso contribuisce a rispondere ai bisogni abitativi della cosiddetta “fascia grigia”, ovvero famiglie con redditi medio-bassi escluse dall’edilizia popolare.

Il Comune di Rivoli si fa garante del contratto, paga i canoni semestralmente e in anticipo, stipula una polizza assicurativa contro eventuali danni e riconosce agevolazioni fiscali ai proprietari aderenti.

Per ricevere assistenza e informazioni, gli uffici competenti saranno a disposizione nei giorni 3 e 6 novembre, con orario 10-12 e 14-16, presso la sede comunale di corso Francia 98.