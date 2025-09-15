Comunali 2027, Appendino gela Lo Russo: "Ok dialogo con Pd, ma il candidato non può essere lui"

Centrosinistra e M5S si possono sedere ad un tavolo per parlare delle Comunali 2027 di Torino, ma il candidato sindaco non può essere Stefano Lo Russo. Parola della vicepresidente pentastellata Chiara Appendino, che ha scelto il palco della Festa dell'Unità - forse il "contesto più difficile" - per la "doccia gelata" sul suo successore.

Dialogo con Pd

"Per me bisogna essere - ha detto Appendino - testardamente coerenti: questo significa avere il coraggio di provare a sedersi ad un tavolo e costruire un progetto alternativo, consapevoli di divergenze e differenze. Torino per me oggi è possibile costruire un percorso insieme, non è facile perché le differenze tra noi sono ancora radicate ma un dialogo può partire".

"Unico obiettivo non può essere battere destra"

Per l'ex sindaca di Torino però l'obiettivo di una possibile alleanza giallorossa non può essere solo "battere le destre". "Qui - ha aggiunto - è fin troppo facile. Qui dobbiamo parlare con l'esercito di invisibili che non vota, con chi deve rinunciare alla carne perché non c'è la fa, con chi è difficoltà". E su chi deve essere il possibile candidato di questa alleanza Appendino, come dice il suo nome, è stata chiara.

"Serve discontinuità con Lo Russo"

"Non è - ha detto, raccogliendo qualche fischio dalla platea - una questione personale: non posso essere io e serve discontinuità con un sistema che il sindaco Lo Russo rappresenta, al di là del giudizio che si possa avere sul suo operato".

"Io credo - ha aggiunto - che i torinesi cerchino speranza e questa speranza può essere costruita solo con progetto nuovo e una persona che crea senso di appartenenza: noi dobbiamo costruire un'alternativa per chi non si sente rappresentato e non è andato a votare". "Il solco sta nella discontinuità: non posso essere io la protagonista di questo percorso come non può esserlo l’attuale sindaco" ha concluso Appendino.

Giorgis prova a ricucire

A provare a ricucire lo strappo il senatore del Pd Andrea Giorgis che, accanto a lei sul palco ha detto: "Prendiamo la prima parte del discorso: bisogna presentarsi, e vincere le elezioni, per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Mai costruire alleanze solo per conquistare il Governo". "Come accaduto in Toscana, ad inizio dibattito sgombriamo dal tavolo la questione del nome, anche se si deve riconoscere la qualità di questa amministrazione. Io sono testardamente speranzoso" ha concluso.

Bonaccini difende Lo Russo