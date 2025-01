Moncalieri: vandali e incivili danno fuoco ai giochi del giardino Ada Negri

A pochi giorni dal 'raid' che aveva ridotto ad una discarica a cielo aperto il Giardino della Luna, Moncalieri deve fare di nuovo i conti con vandali e incivili. Stavolta nel mirino è finita l'area giochi di via Ada Negri.

"Un gesto assolutamente ignobile"

La denuncia è stata fatta dal consigliere comunale Gianfranco De Montis, che ha postato le foto del gioco dedicato ai bambini disabili bruciato e danneggiato. Forse il fuoco è stato appiccato con qualche petardo rimasto inutilizzato dopo Capodanno.

"Mi auguro che vengano svolte tutte le indagini del caso per risalire all'identità degli autori del gesto: quanto è avvenuto è assolutamente ignobile", ha tuonato De Montis.

Nel mirino anche la zona della piscina

Finita qui? Manco per idea. Nel mirino degli incivili è finita anche la nuova piscina comunale, inaugurato nell'aprile dello scorso anno alla presenza dei due campioni moncalieresi del nuoto, Alessandro Miressi e "Wonder" Carlotta Gilli.

Bottiglie abbandonate, paletti abbattuti, rifiuti gettati a terra: chi non ha cura della cosa pubblica ha pensato bene di venire a rovinare via Matilde Serao, come hanno segnalato alcuni residenti. Probabile si tratti di qualche banda di ragazzini che, per passare il tempo, non trova di meglio da fare che rovinare e sporcare.