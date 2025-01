Dal 15 gennaio in corso Vittorio 3 nuove telecamere per multare chi passa nelle corsie bus: dove saranno

Metà gennaio 2025. E' questa la data che devono segnarsi sul calendario gli automobilisti indisciplinati. Il 15 gennaio il Comune di Torino attiverà in corso Vittorio Emanuele II tre nuove telecamere che multeranno chi passa con la macchina nelle corsie riservate ai mezzi pubblici.

La mappa

Gli occhi elettronici, che saranno attivi 24 ore su 24, verranno accese nei tratti compresi tra via dell’Arsenale e corso Re Umberto, tra le vie San Francesco da Paola e Carlo Alberto e tra via Falcone e corso Ferrucci.

L'obiettivo

L’obiettivo è rendere effettivo il rispetto delle corsie riservate e dunque di regole esistenti da anni, migliorando di conseguenza velocità e puntualità del trasporto pubblico.

Le automobili che utilizzano i corridoi dei bus sono particolarmente d’intralcio nelle fasi di salita e discesa dei passeggeri, di marcia tra una fermata e l’altra, e di stop ai semafori. In quest’ottica, le nuove telecamere sono state posizionate lungo direttrici fondamentali percorse dai mezzi del servizio pubblico sia urbano ed extraurbano.

Presidi di Polizia

Con l'obiettivo di prevenire multe ed informare i torinesi, dalla prossima settimana e nei primi giorni di accensione dei dispositivi è previsto il presidio da parte di pattuglie della Polizia Municipale dei varchi che saranno via via attivati.

Chi potrà transitare

Sulle corsie preferenziali potranno continuare a transitare i veicoli GTT in servizio pubblico; i veicoli di assistenza e manutenzione del GTT; gli autobus in servizio di linea intercomunale; i mezzi del trasporto pubblico locale non in linea (taxi e ncc); i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso; i possessori di permesso CUDE; gli scooter e le moto. Il passaggio di questi mezzi sarà consentito senza rilascio di apposito titolo autorizzatorio.

Per le categorie di cui sopra per cui non è disponibile in banca dati la targa sarà necessario procedere all’esenzione a posteriori come definito per la ZTL centrale, scrivendo al sito https://www.gtt.to.it/cms/ztl/<wbr></wbr>autorizzazioni-occasionali.