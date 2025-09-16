Addio a Robert Redford, il ricordo di Carlo Chatrian: "Lo incontrai a Park City. Il Sundance Festival il suo capolavoro"

“Per molti Robert Redford resterà sempre Sundance Kid, spirito libero e sfrontato. Per altri sarà il “Condor” braccato per tre interminabili giorni. Ma tra i tanti personaggi a cui ha dato vita, il Sundance Festival resta per me il suo capolavoro" così Carlo Chatrian, direttore del Museo del Cinema ricorda l'attore venuto a mancare oggi all'età di 89 anni.

Attore prolifico, tra i suoi film più celebri 'Butch Cassidy', 'Tutti gli uomini del presidente', 'I tre giorni del Condor', 'L'uomo che sussurrava ai cavalli'. Il passaggio alla regia gli valse il premio Oscar per "Gente comune". Da sempre un sostenitore delle cause ambientali, ha promosso il movimento del cinema indipendente centrato proprio sul Sundance Festival.

"Se generazioni di spettatori si sono lasciate cullare dai suoi occhi gentili e il suo sorriso aperto - ricorda ancora Chatrian - è la sua visione sull’industria cinematografica americana tradottasi in uno spazio protetto dove gli artisti indipendenti possano far sentire la propria voce che renderà la figura di Redford unica ed essenziale. Proprio a Park City avevo avuto modo di incontrarlo e scambiare due battute. Mi aveva raccontato che il Festival di Locarno era stato una delle fonti d’ispirazione per il suo Sundance; io avevo replicato che il modello preso a spunto era stato ampiamente superato. E proprio ora che il festival si appresta a celebrare la sua ultima edizione ai piedi delle montagne dello Utah, l’assenza del suo spirito guida suona come un segno del destino”.

“Per la mia generazione Robert Redford ha incarnato il mito dell’America libera, bella e talentuosa. Quest’anno abbiamo due occasioni per ricordarlo - aggiunge il presidente del Museo del Cinema, Enzo Ghigo -. Nella commedia “A piedi nudi nel parco” ha accanto una bravissima e stupenda Jane Fonda, i cui ritratti di Angelo Frontoni saranno nella mostra “Pazza idea” che inauguriamo al Museo Nazionale del Cinema sabato 20 settembre. E poi come dimenticare “Butch Cassidy” e “La Stangata”, i due film realizzati con Paul Newman, al quale è dedicata l’immagine guida del 43 Torino Film Festival e la retrospettiva. Per me resta un grande uomo e sono sicuro che verrà ricordato per il suo impegno civile e per aver dato voce e valore a quel cinema americano indipendente che tanto ha caratterizzato la sua America”.