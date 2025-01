Lavori sulla linea 4, cantieri per altri due mesi

Dureranno ancora due mesi i cantieri di rinnovo dei binari in corso Unione Sovietica. Al termine degli interventi la linea 4 riprenderà il suo regolare servizio (da Falchera a Mirafiori Sud) come tram, abbandonando il servizio navetta. E’ quanto ribadito dai tecnici del Gtt durante la commissione viabilità convocata giovedì in Circoscrizione 2 per affrontare le questioni relative al trasporto pubblico locale della zona sud della città. "Siamo nei tempi stabiliti" hanno spiegato.

Lavori in corso

Gli interventi in corso, oltre al rinnovo dei binari, prevedono la modifica delle banchine di fermata che oggi interessano il tratto tra piazzale San Gabriele da Gorizia e via San Marino. I tram della linea 4 sono limitati in corso Unione Sovietica angolo via Filadelfia.

Come già avvenuto per la precedente limitazione dei tram in corso Lepanto, sono in servizio bus sostitutivi (linea 4N) sul tratto strada del Drosso - via Sacchi angolo corso Vittorio Emanuele II.