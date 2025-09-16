ART FACTORY – Fabbrica Visionaria: nasce a Chivasso un polo innovativo tra arte, natura e territorio

In una storica proprietà nel cuore di Chivasso (Corso Galileo Ferraris 64), prende vita ART FACTORY – Fabbrica Visionaria, un progetto innovativo dedicato alla creatività contemporanea, alla socialità e alla valorizzazione del territorio. Ideata e curata da Cristina Albano e da Arteaportè, l’iniziativa rappresenta un nuovo modello culturale basato su spazi condivisi per artisti, eventi, installazioni ambientali e residenze internazionali.

ART FACTORY intende promuovere una zona poco valorizzata della città trasformandola in un presidio permanente di creatività, attivando sinergie locali e regionali e costruendo un ponte diretto con il sistema culturale metropolitano di Torino.

GLI SPAZI DELLA ART FACTORY

Il progetto si articola in:

150 mq di spazio multifunzionale: galleria d’arte in continuo movimento, coworking artistico, eventi e mostre

Appartamento-residenza per artisti italiani e internazionali, con rotazione stagionale o affitto temporaneo

Cortile per incontri pubblici, performance e condivisione

Parco di 800 mq con installazioni permanenti e opere di land art, aperto al pubblico nelle stagioni calde

ARTE, TERRITORIO, INNOVAZIONE E GUSTO

ART FACTORY non è solo arte visiva: il progetto ospiterà anche eventi legati all’enogastronomia, alla musica, al design e al benessere comunitario. Tra i partner coinvolti:

Comune di Chivasso – che ha già espresso pieno sostegno tramite il Sindaco e l’Assessore alla Cultura

Arteaportè – promotore e curatore del progetto, da anni attivo nella valorizzazione di artisti italiani e internazionali

Emporio Sabaudo – per la promozione delle eccellenze agroalimentari piemontesi, in collaborazione con artigiani locali del gusto

Affini – storico punto di riferimento torinese per la mixology, curerà la parte cocktail bar degli eventi

Savoirfaire Events – associazione culturale che vuole celebrare il bello con eventi e iniziative artistiche e culturali

CNA Piemonte – partner nel coinvolgimento e nella promozione del progetto tra gli associati

Università di Pisa – Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (Prof. Andrea Pucci) – partner scientifico per la realizzazione di opere d’arte attraverso Concentratori Solari Luminescenti (LSC) in plastica riciclata

Inoltre, sono in corso accordi con altri attori locali e nazionali che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, favorendo la creazione di una rete virtuosa tra cultura, economia e comunità.

UN’INIZIATIVA APERTA ALLA CITTÀ

ART FACTORY nasce con un forte spirito partecipativo: sarà aperta al contributo attivo di cittadini, associazioni, istituzioni e artisti. Gli spazi saranno disponibili per mostre, workshop, eventi privati, performance, meeting aziendali, creando un’esperienza dinamica e coinvolgente.

I PRIMI ARTISTI A ESPORRE

I primi artisti a entrare con le loro opere all’interno della ART FACTORY sono stati selezionati da Arteaportè tramite una open call a partecipazione gratuita, pubblicata sul sito www.arteaporte.com.

All’open call hanno risposto oltre 100 artisti da tutta Italia tra cui ne sono stati scelti i primi 15 che saranno i primi ad inaugurare con le loro opere il nuovo spazio espositivo di Chivasso.

L’INAUGURAZIONE UFFICIALE

L’evento di inaugurazione curato da Savoirfaire Events vedrà il taglio del nastro di ART FACTORY il 17 settembre, a partire dalle h. 18:00, con vernissage della mostra collettiva di arte contemporanea “Fabbrica Visionaria”. Ad arricchire la serata la presenza dei prodotti di Emporio Sabaudo e la mixology di Affini - Distillerie Subalpine, con ingresso su invito e su registrazione Eventbrite (posti limitati).

Link per accredito: https://www.eventbrite.it/e/inaugurazione-art-factory-fabbrica-visionaria-tickets-1678361928709?aff=oddtdtcreator