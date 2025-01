Doppio tentativo di furto in supermercato, scattano le manette per un 46enne e un 30enne romeno

Doppio tentativo di furto in supermercato, scattano le manette per due persone

Nel corso del pomeriggio del 7 gennaio, i Carabinieri del pronto intervento di Torino hanno effettuato due arresti per rapina impropria ai danni di altrettanti esercizi commerciali del capoluogo.

Il primo episodio in via Madama Cristina

Nel primo pomeriggio, un equipaggio del Nucleo Radiomobile del Reparto Operativo, in transito in via Madama Cristina, è intervenuto presso un supermercato della zona dove un quarantaseienne della provincia, già noto alle forze dell’ordine era stato sorpreso dall’addetto alla vigilanza mentre tentava di rubare generi alimentari.

L’uomo, per guadagnare la fuga, in un primo tempo ha spintonato e aggredito il vigilante e, successivamente, se l’è presa con i Carabinieri appena intervenuti. Conseguentemente, l’uomo è stato arrestato in quanto gravemente indiziato di “tentata rapina impropria” e “resistenza a pubblico ufficiale” per poi essere tradotto in carcere presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino.

Il secondo avvenuto in corso Bramante

Poche ore dopo e poco lontano, in corso Bramante di Torino, stessa sorte è capitata ad una trentenne di origine romena, senza fissa dimora, che dopo essere stata sorpresa a rubare presso un supermercato della zona, ha aggredito violentemente il vigilante cercando di colpirlo con un mazzo di chiavi. Anche in questo caso i Carabinieri intervenuti, appartenenti all’Aliquota Radiomobile della Compagnia San Carlo, hanno proceduto all’arresto per “tentata rapina impropria” con successiva traduzione presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino.

I provvedimenti a carico dei soggetti citati sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.