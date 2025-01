I soliti vandali in azione alla Pellerina, incendiati i bagni chimici del parco

Incendio nella notte tra mercoledì e giovedì al parco della Pellerina. Ad andare a fuoco uno dei due bagni chimici posizionati lungo corso Appio Claudio. Il rogo è stato denunciato questa mattina da Graziano Biagioni, titolare del chiosco-bar “La tana del lupo”. “I soliti deficienti…. siamo arrivati alla frutta!” ha commentato, amaramente, su Facebook.

Sicurezza al parco

Difficile ricostruire con esattezza cosa sia successo al parco ma è altamente probabile che ignoti, forse annoiati, abbiano pensato bene di divertirsi dando fuoco al wc che spicca lungo il corso per il suo colore viola. Il bagno è bruciato per metà, solo un intervento dei vigili del fuoco ha evitato danni peggiori. “Sono vandali che vanno puniti” il commento rilasciato da uno dei residenti del quartiere. Oltre alla “La tana del lupo” è arrivata anche la denuncia di Federica Fulco, residente in zona Parella. “Da anni insieme al titolare del chiosco chiediamo l’installazione di bagni più sicuri”.

I raid vandalici

Due anche i bagni presenti su corso Regina Margherita che, tuttavia, non sono stati toccati. Sul caso è intervenuto anche il coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna. “E’ difficile pensare che sia stata opera di piromani - replica Ciravegna -. Al contrario siamo davanti all’ennesimo atto vandalico che colpisce la Pellerina”. Guardando solo agli ultimi anni, infatti, si sprecano le segnalazioni: la più clamorosa riguarda la passerella sulla Dora targata Iren, inaugurata nell’ottobre del 2012 e poi trasformata in un monumento al degrado per colpa dei writers e dei vandali. A seguire ecco i danni alle staccionate e gli atti vandalici ai bagni in muratura, come da denuncia effettuata dal consigliere del M5s della 4, Federico Varacalli.