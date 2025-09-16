Basket Torino va a canestro anche in radio: rinnovato l'accordo con Grp

Reale Mutua Basket Torino rinnova la partnership con Radio G.R.P., che continua ad essere la Radio Ufficiale della squadra anche per la stagione sportiva 2025/2026.

Quella tra il club gialloblù e Radio G.R.P è una collaborazione ormai consolidata nel corso degli anni, con l’obiettivo di garantire ai tifosi un’informazione costante e di qualità sul mondo gialloblù sulle frequenze di uno dei principali media del nostro territorio.

Radio G.R.P., fondata nel 1976, è una storica emittente piemontese che si distingue per la sua attenzione al territorio, offrendo notizie locali, aggiornamenti sul traffico ed eventi regionali. La sua programmazione musicale spazia tra successi italiani e internazionali, con canali tematici come Radio G.R.P. Melody, dedicata alla musica italiana d’amore, e G.R.P. 3 Dancing. Trasmette in FM, DAB e online, consentendo l’ascolto anche al di fuori del Piemonte, e continua a essere tra le radio più seguite della regione, grazie al suo forte legame con la comunità e all’intrattenimento variegato che propone.

Questa partnership garantirà una copertura mediatica delle principali attività di Basket Torino, con aggiornamenti, interviste e contenuti esclusivi che permetteranno ai tifosi di seguire la squadra dentro e fuori dal campo per tutta la stagione.