A Borgo Rossini debutta il progetto Mille Bocce Blu che trasforma un gioco in un’occasione di crescita

Un torneo di bocce per abbattere barriere e costruire legami. È questo lo spirito di “Mille Bocce Blu - Un lancio per l’inclusione”, progetto promosso dalla Fondazione GB Mossetto onlus, che sarà presentato martedì 16 settembre 2025 dalle 18.30 alle 21 presso la bocciofila Rossini di Borgo Rossini.

L’evento unirà sport e amicizia: giovani nello spettro autistico ad alto funzionamento scenderanno in campo per un torneo speciale, affiancati da coetanei e volontari, dimostrando come la pratica sportiva possa diventare un’occasione di crescita, incontro e partecipazione.

Bocce: uno sport semplice

Il progetto “Mille Bocce Blu” nasce con l’intento di offrire opportunità gratuite di inclusione sociale e sviluppo personale attraverso le bocce, una disciplina tanto accessibile quanto coinvolgente. L’obiettivo è creare spazi in cui ragazzi con Disturbi dello Spettro Autistico (Asd) possano sentirsi accolti, protagonisti e parte attiva di una comunità.

La missione della Fondazione

La Fondazione, da anni impegnata nella promozione dell’arte, della creatività e dell’inclusione, vede nello sport un nuovo strumento per favorire relazioni, abbattere i pregiudizi e sensibilizzare la società. Con “Mille Bocce Blu”, la speranza è quella di aprire la strada a progetti simili in altri contesti, per rendere la quotidianità delle persone nello spettro sempre più ricca di occasioni positive.

Partecipare alla serata significa non solo assistere a una sfida sportiva, ma anche sostenere una missione più grande: aiutare le nuove generazioni a crescere in ambienti più inclusivi e solidali.