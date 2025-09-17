La verità di Sofia Napoletano: "Non sono scomparsa, sto bene. Ho scelto io di andarmene"

Sofia Napolitano, la ragazza che la famiglia sta cercando da tre giorni e la cui vicenda nella serata di oggi, mercoledì 17 settembre, approdare su Rai Tre nella popolare trasmissione “Chi l’ha visto?”, con la mamma collegata da Torino, prende una piega inaspettata.

Un lungo video per spiegare la sua decisione

La ragazza (la cui immagine compare in molti volantini e locandine affisse in questi giorni in città) sta bene e lo ha dichiarato attraverso un lungo post che ha fatto circolare su diversi social, proprio per smentire le voci più negative sul suo conto. Sofia sta bene e se ne è andata di propria volontà, per stare con il ragazzo che la sua famiglia, secondo quanto da lei dichiarato, non accettava.

L'amore col fidanzato contrastato dalla sua famiglia

Alla base di tutto, insomma, ci sarebbe una storia d’amore contrastato: "Voglio usare questo video per precisare che sta bene, sono tranquilla, sono sana e non mi sta succedendo niente", ha dichiarato la giovane, che poi smentisce le voci uscite su alcuni media, parla del fatto di essere con il suo ragazzo colombiano Dwight, che compare accanto a lei: "Siamo insieme già da un anno, purtroppo la mia famiglia non vedeva bene la nostra unione fin dall'inizio e ci ha contrastato. E' stata sempre dura sostenere questa situazione, la mia valvola di sfogo per uscire dalla mia famiglia era uscire con lui. E' un angelo, è una persona incredibile, che mi vuole bene. Non so cosa farei senza di lui...".

"Sto bene, sono consapevole di questa scelta"

Poi, dopo aver detto che i suoi le avevano "tolto i documenti, ad iniziare dal passaporto, quando hanno saputo della nostra storia", aggiunge di aver "spiegato tutto in una lettera ai miei genitori per spiegare le motivazioni di questa scelta. La sua famiglia è pronta a sostenerci e ad intraprendere una nuova esperienza", aggiunge Sofia.

Poi la giovane fa capire che non intende certo recedere dal proprio intento: "Ho 20 anni, sono cosciente di quello che sto facendo. Sono maggiorenne, sono consapevole di quello che ho deciso di fare: non stavo bene nella mia famiglia, spero di aver fatto la scelta giusta. La nostra è una relazione ben più che stabile, io sto bene". E, almeno per ora, non intende tornare sui suoi passi.