Sui muri il vademecum anti scippi, ma la municipale assicura: "Non siamo noi"

"La scorsa settimana, davanti alla farmacia di via Filadelfia 142, un uomo è stato scippato della catenina d'oro da un individuo fuggito su un monopattino". E' la prima riga del misterioso avviso comparso lo scorso 9 settembre sui muri del quartiere Santa Rita. Un foglio scritto al computer, poi stampato e affisso per le strade. Completamente anonimo, anche se a leggere bene sembra si tratti di un avviso lasciato dalle forze dell'ordine. O, almeno, questa può essere la prima impressione.

Il messaggio

Ma è possibile? La risposta è no. "La polizia locale ricorda alcuni accorgimenti..." si legge nel messaggio. "Tieni borse e borselli dal lato del marciapiede, meglio a tracolla e vicino al corpo. Non portare il portafoglio in tasche posteriori o borse facile da aprile. Evita di indossare oggetti d'oro vistosi: lo strappo può causare ferite". Proteggersi - conclude l'autore del testo - è il modo migliore per prevenire altri episodi.

Presto una vera campagna

Tuttavia è impensabile pensare che le forze dell'ordine ricorrano a questo tipo di soluzione, come aiuto alla cittadinanza. "Senza loghi e permessi di affissione - spiegano -, difficilmente può essere una fonte ufficiale". Lo confermano i diretti interessati annunciando che la polizia locale sta lavorando ad un’ampia campagna istituzionale di prevenzione delle truffe, che nei prossimi mesi prevedrà incontri informativi sul territorio e materiale di comunicazione istituzionale appositamente creato. Una campagna organizzata specificamente per le fasce deboli.