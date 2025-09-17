 / Cronaca

Cronaca | 17 settembre 2025, 07:04

Sui muri il vademecum anti scippi, ma la municipale assicura: "Non siamo noi"

L’anonimo messaggio comparso in via Filadelfia dopo lo scippo ai danni di un passante

Il misterioso avviso comparso in via Filadelfia

Il misterioso avviso comparso in via Filadelfia

"La scorsa settimana, davanti alla farmacia di via Filadelfia 142, un uomo è stato scippato della catenina d'oro da un individuo fuggito su un monopattino".  E' la prima riga del misterioso avviso comparso lo scorso 9 settembre sui muri del quartiere Santa Rita. Un foglio scritto al computer, poi stampato e affisso per le strade. Completamente anonimo, anche se a leggere bene sembra si tratti di un avviso lasciato dalle forze dell'ordine. O, almeno, questa può essere la prima impressione.

Il messaggio

Ma è possibile? La risposta è no. "La polizia locale ricorda alcuni accorgimenti..." si legge nel messaggio. "Tieni borse e borselli dal lato del marciapiede, meglio a tracolla e vicino al corpo. Non portare il portafoglio in tasche posteriori o borse facile da aprile. Evita di indossare oggetti d'oro vistosi: lo strappo può causare ferite". Proteggersi - conclude l'autore del testo - è il modo migliore per prevenire altri episodi.

Presto una vera campagna

Tuttavia è impensabile pensare che le forze dell'ordine ricorrano a questo tipo di soluzione, come aiuto alla cittadinanza. "Senza loghi e permessi di affissione - spiegano -, difficilmente può essere una fonte ufficiale". Lo confermano i diretti interessati annunciando che la polizia locale sta lavorando ad un’ampia campagna istituzionale di prevenzione delle truffe, che nei prossimi mesi prevedrà incontri informativi sul territorio e materiale di comunicazione istituzionale appositamente creato. Una campagna organizzata specificamente per le fasce deboli.

Philippe Versienti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium