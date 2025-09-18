La Caccia al Tesoro per andare alla scoperta delle bellezze di Moncalieri

L'autunno bussa alle porte e Moncalieri è pronta a dare il via ad una ricca serie di eventi e appuntamenti. Il primo è in programma sabato 20 settembre, con la Città che ospita la terza edizione della sua Caccia al Tesoro, un appuntamento pensato per riscoprire, passo dopo passo, la bellezza nascosta del centro storico.

Alla scoperta delle bellezze della Città

Un pomeriggio all’insegna del gioco, della scoperta e dell’esplorazione urbana tra i vicoli, i cortili segreti e i monumenti di una delle città medievali più suggestive del Piemonte. Un’occasione per lasciarsi sorprendere da scorci inattesi, storie dimenticate e architetture che parlano del passato nobile e misterioso di Moncalieri.

Grazie all’ausilio di una web-app dedicata, i partecipanti affronteranno prove, enigmi e tappe segrete, orientandosi tra le vie della città e visitando luoghi normalmente chiusi al pubblico o difficilmente accessibili.

Tutto quello che c'è da sapere

Il ritrovo è previsto per le ore 15 nel centro storico. Al termine della Caccia si terrà una premiazione finale, seguita da animazioni per tutti i partecipanti e da una sorpresa gastronomica per tutti i partecipanti.

L’iniziativa è pensata per coinvolgere adulti, bambini, famiglie e gruppi di amici, con percorsi adatti a tutte le età: un modo divertente e stimolante per vivere la città e condividere un’esperienza culturale coinvolgente.