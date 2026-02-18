Moncalieri si gemella con la città spagnola di Lena nel nome della trippa

La città della Fiera nazionale della Trippa, un evento che ormai da anni ha varcato i soli confini locali, si 'allea' con la città spagnola di Lena per valorizzare al meglio le rispettive tradizioni enogastronomiche.

Il gemellaggio con gli spagnoli di Lena

Di qui la decisione della Giunta comunale di Moncalieri, su input dell'assessore al Commercio Angelo Ferrero, che durante l'ultima edizione di Gusto Festival aveva già definito i gemellaggi 'culinari con Bra, Cherasco e Salmour. In questo modo si lavorerà per far conoscere ed apprezzare ancora di più la Trippa di Moncalieri insieme ai 'Callos' di Lena. Un primo passo per andare verso la definizione del progetto che vuole far diventare la Città del Proclama la Capitale mondiale della Trippa, i cui primi passi erano stati mossi lo scorso anno proprio durante il mese del Gusto, evento che aveva saputo richiamare migliaia di visitatori al Pala Expo.

Il sogno Capitale mondiale della Trippa

“La Trippa di Moncalieri - ha ricordato Ferrero - in considerazione della sua storia ultra secolare rappresenta un elemento identitario ed identificativo. Di qui l'avvio di una serie di attività finalizzate a far conseguire alla città il titolo di Capitale mondiale della Trippa”. Intanto è stato già creato il logo e si sta lavorando al coinvolgi mento dei ristoratori per la realizzazione di mostre tematiche e iniziative. Perché ottobre arriva in fretta, anche se siamo solo ad inizio anno.