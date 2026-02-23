 / Moncalieri

Moncalieri | 23 febbraio 2026, 18:48

Il lavoro femminile come leva di indipendenza: se ne parla a Moncalieri

Dati, servizi di conciliazione e pratiche di impresa per lo sviluppo del territorio e l’autonomia femminile. Appuntamento martedì 24 febbraio, dalle ore 11, presso le Botteghe Limone

Il lavoro femminile come leva di indipendenza (foto d'archivio)

Aspettando la nuova edizione di "Moncalieri LavORA", in programma il prossimo 12 marzo al Pala Expo, l'appuntamento che fa incontrare domanda e offerta viene preceduto da una serie di eventi ed incontri.

Appuntamento alle Botteghe Limone

In questo contesto si inserisce l’evento “Lavoro, donne, comunità. Dati, servizi di conciliazione e pratiche di impresa per lo sviluppo del territorio e l’autonomia femminile”, in programma a Moncalieri domani, martedì 24 febbraio, a partire dalle ore 11, presso il Botteghe Limone, a cura di Cooperjob SpA e Arci Centro Donna Moncalieri. Un incontro dedicato al valore del lavoro femminile come leva fondamentale di libertà, autonomia e sviluppo del territorio.

Le Agenzie per il Lavoro si confermano un attore chiave per l’occupazione femminile in Italia. Secondo i dati nazionali di Assolavoro, il settore impiega oggi circa 500.000 persone, di cui il 41,4% donne: una percentuale significativa, soprattutto se confrontata con la composizione complessiva dell’occupazione italiana.

Il ruolo delle Agenzie e del Centro Donna

Il dato assume un valore ancora più rilevante considerando che le Agenzie operano prevalentemente in settori tradizionalmente a forte prevalenza maschile, come manifattura, industria, logistica e produzione. In questo scenario, le Agenzie per il Lavoro rappresentano un canale strategico per favorire l’accesso, il reinserimento e la crescita professionale delle donne anche in ambiti meno tradizionali, contribuendo in modo concreto a ridurre il divario di genere nel mercato del lavoro.

Cooperjob presenterà i risultati e le pratiche sviluppate come agenzia, coniugando lavoro, welfare e conciliazione, con un focus su Bi.lanciare, progetto pluriennale avviato nel biellese nel 2023, che interpreta la conciliazione tra vita e lavoro come motore di sviluppo territoriale. All’evento interverrà anche Arci Centro Donna Moncalieri, che presenterà il proprio servizio di supporto e orientamento dedicato alle donne. Saranno illustrati i percorsi tipo, dall’accoglienza iniziale all’accompagnamento verso il lavoro, con esempi concreti di autonomia e reinserimento professionale. 

Aspettando "Moncalieri LavORA"

“Moncalieri LavORA” non è una semplice fiera del lavoro. È un momento in cui istituzioni, imprese e cittadini si incontrano e costruiscono nuove visioni condivise. Per questo, viene preceduto da incontri e appuntamenti che sottolineano l'importanza di diversi temi e di alcune realtà del territorio.

m.d.m.

