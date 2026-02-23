Il lavoro femminile come leva di indipendenza: se ne parla a Moncalieri

Aspettando la nuova edizione di "Moncalieri LavORA", in programma il prossimo 12 marzo al Pala Expo, l'appuntamento che fa incontrare domanda e offerta viene preceduto da una serie di eventi ed incontri.

Appuntamento alle Botteghe Limone

In questo contesto si inserisce l’evento “Lavoro, donne, comunità. Dati, servizi di conciliazione e pratiche di impresa per lo sviluppo del territorio e l’autonomia femminile”, in programma a Moncalieri domani, martedì 24 febbraio, a partire dalle ore 11, presso il Botteghe Limone, a cura di Cooperjob SpA e Arci Centro Donna Moncalieri. Un incontro dedicato al valore del lavoro femminile come leva fondamentale di libertà, autonomia e sviluppo del territorio.

Le Agenzie per il Lavoro si confermano un attore chiave per l’occupazione femminile in Italia. Secondo i dati nazionali di Assolavoro, il settore impiega oggi circa 500.000 persone, di cui il 41,4% donne: una percentuale significativa, soprattutto se confrontata con la composizione complessiva dell’occupazione italiana.

Il ruolo delle Agenzie e del Centro Donna

Il dato assume un valore ancora più rilevante considerando che le Agenzie operano prevalentemente in settori tradizionalmente a forte prevalenza maschile, come manifattura, industria, logistica e produzione. In questo scenario, le Agenzie per il Lavoro rappresentano un canale strategico per favorire l’accesso, il reinserimento e la crescita professionale delle donne anche in ambiti meno tradizionali, contribuendo in modo concreto a ridurre il divario di genere nel mercato del lavoro.

Cooperjob presenterà i risultati e le pratiche sviluppate come agenzia, coniugando lavoro, welfare e conciliazione, con un focus su Bi.lanciare, progetto pluriennale avviato nel biellese nel 2023, che interpreta la conciliazione tra vita e lavoro come motore di sviluppo territoriale. All’evento interverrà anche Arci Centro Donna Moncalieri, che presenterà il proprio servizio di supporto e orientamento dedicato alle donne. Saranno illustrati i percorsi tipo, dall’accoglienza iniziale all’accompagnamento verso il lavoro, con esempi concreti di autonomia e reinserimento professionale.

Aspettando "Moncalieri LavORA"

“Moncalieri LavORA” non è una semplice fiera del lavoro. È un momento in cui istituzioni, imprese e cittadini si incontrano e costruiscono nuove visioni condivise. Per questo, viene preceduto da incontri e appuntamenti che sottolineano l'importanza di diversi temi e di alcune realtà del territorio.