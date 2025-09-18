Berlingerio (Dip. Sviluppo economico Puglia): "Le imprese pugliesi hanno voglia di investire"

(Adnkronos) - “Le imprese pugliesi hanno tanta voglia di investire: abbiamo più di 2.700 progetti già presentati per un investimento promesso, diciamo così, di oltre 3 miliardi di euro e questo è un dato particolarmente rilevante considerando che il momento storico ed economico è davvero difficile”. È quanto sostiene Gianna Elisa Berlingerio, direttrice del dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia. La dirigente, a margine del seminario intitolato “Sviluppo economico: opportunità, risultati e prospettive future”, organizzato nell’ambito della Fiera del Levante a Bari, ha evidenziato che ci sono tante “incertezze legate non solo ai due scenari di conflitto, ma anche all'andamento dei tassi di interesse e dell'inflazione, nonché ai dazi”. Per questo, “i tanti imprenditori che oggi investono in Puglia, dalle micro alle grandi imprese - ha sottolineato Berlingerio - rappresentano una dimostrazione del fatto che questo territorio ha degli elementi in sé di resilienza che emergono anche in questo momento storico”.

E ancora: “Abbiamo tantissime domande sia dalle micro e piccole imprese per l'innovazione, sia delle piccole e medie imprese e le grandi imprese sulla ricerca - sviluppo e sugli investimenti produttivi. Ma abbiamo anche la possibilità di parlare di nuovi bandi come lo step che si è aperto il 5 agosto (scorso, ndr) e che si sofferma sulle tecnologie critiche nell'Unione europea e sostiene gli investimenti su intelligenza artificiale e biotecnologie ma anche la sostenibilità nella manifattura”.

Ea proposito dell'andamento dei bandi aperti per le imprese sulla programmazione 2021-2027: “Abbiamo anche il bando sulle comunità energetiche che ripresentiamo oggi a Bari - ha aggiunto - dopo aver toccato le tappe di Foggia e di Taranto, e il bando per la ricognizione degli immobili disponibili nelle aree industriali di tutta la Puglia”. Iniziativa editoriale cofinanziata dall’Unione Europea per la Regione Puglia con le risorse del PR Puglia FESR-FSE + 2021-2027.