Ruota Panoramica ai Giardini Ginzburg: quando sarà installata, quanto rimane e i dubbi sollevati

L'autunno è alle porte e, come annunciato a inizio agosto, Torino presto accoglierà la tanto discussa ruota panoramica. Alta tra i 50 e 65 metri, sarà allestita dalla ditta appaltatrice TheWheel s.r.l. per al massimo tre mesi (180 giorni), a partire da ottobre 2024, in tempo per i grandi eventi come Artissima e le Nitto Atp Finals.

Come stabilito a inizio estate dalla Giunta comunale a ospitarla saranno i Giardini Ginzburg. Una location che tuttavia ha diviso le opinioni di politici e cittadini.

"Questo progetto, che si colloca nel solco delle grandi attrazioni turistiche come la London Eye e la Grande Roue de Paris, rappresenta un omaggio alla nostra storia e alla nostra ambizione di diventare sempre più una meta di riferimento per turisti e cittadini – aveva giò dichiarato l'assessore Domenico Carretta -. Vogliamo che la nostra città si presenti al mondo con un’immagine di modernità e vitalità, sfruttando ogni occasione per promuovere la bellezza e la cultura torinese”.

Le perplessità della Circoscrizione 8

Anche la Circoscrizione 8 durante l’ultimo Consiglio ha espresso le proprie perplessità approvando due mozioni a riguardo, una a firma di Raffaella Pasquali e Vittorio Francone (M5S) e l'altra Claudia Amadeo, Stefano Delpero e Gerardo Mancuso (Lega).

Tra i dubbi sollevati, l’impatto che potrebbe avere una struttura simile ai piedi della collina torinese "sottraendo uno spazio pubblico alla libera fruizione dei cittadini" come si legge nel documento a firma del gruppo pentastellato che chiede inoltre chiarimenti sull'impatto ambientale e se siano previsti tagli delle alberate esistenti e le possibili ricadute negative per l'attrattività del Monte dei Cappuccini. In generale la pre documento approvato dall’intero consiglio chiede di tutelare gli alberi, il campo sportivo e l'area fitness libera.

L'altra mozione approvata, il gruppo dei consiglieri Lega con l’occasione ha chiesto di “valutare una reale riqualificazione del giardino” insieme al “posizionamento di una fontanella per l’acqua” e al “rifacimento del campetto da calcetto”.

Le richieste saranno portate al tavolo della conferenza dei servizi convocata per il 30 settembre come ha confermato il presidente Massimiliano Miano.

Gli altri dubbi

Tra chi nelle settimane scorse ha espresso le proprie perplessità, anche il Coordinamento Tutela e Progettazione del Verde che ha inviato una lettera aperta al sindaco e a tutta l'amministrazione comunale.

“Il patrimonio verrebbe certo pesantemente intaccato se non distrutto da tale installazione, in una zona per di più priva di parcheggi" scrivono dal coordinamento. "Tale installazione comprometterebbe gravemente le visuali verso la collina da piazza Vittorio e dal Po”.

Da subito tra i contrari il consigliere comunale pentastellato Andrea Russi: “Non sono ideologicamente contrario all'installazione di una ruota panoramica, ma di certo il Monte dei Cappuccini - uno dei luoghi più amati dai torinesi - merita di essere preservato e così anche il paesaggio che lo circonda".

Ma anche i co-portavoce di Europa Verde, Emanuela Chidichimo e Fabrizio Frosina che hanno propongono un cambio di location: “Esistono valide alternative: questa attrazione può essere collocata in altre zone della città più adatte a spettacoli viaggianti, come l’area storicamente destinata a circhi e giostre nel Parco della Pellerina”.