Prevenzione cardiovascolare, due giornate gratuite a Torino

Due appuntamenti dedicati alla salute del cuore: l’associazione Amici del Cuore Piemonte Odv organizza i pomeriggi di prevenzione cardiovascolare il 25 settembre 2025 in via Dei Gladioli 29 e il 30 settembre 2025 in via Brusa 5. Gli incontri si terranno dalle 14 alle 18 e saranno completamente gratuiti.

Durante le giornate sarà possibile compilare una scheda salute, misurare la pressione arteriosa e il BMI, oltre a sottoporsi a un elettrocardiogramma (Ecg) con referto immediato effettuato da un cardiologo.

L’iniziativa, patrocinata dalla Circoscrizione 5, nasce con l’obiettivo di diffondere tra i cittadini l’importanza della prevenzione e di uno stile di vita sano, considerato fondamentale per ridurre i rischi legati alle patologie cardiovascolari.

L’associazione, composta da soci, volontari e medici cardiologi operanti a Torino e provincia, lavora da anni per sensibilizzare la popolazione su temi di salute pubblica. «La prevenzione è strategica – spiegano dall’associazione –: consigliare e aiutare a mantenere uno stile di vita sano è imprescindibile per la buona salute».