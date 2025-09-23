Lunedì 29 settembre: le iniziative gratuite in occasione della Giornata Mondiale per il Cuore

Nella giornata di lunedì 29 settembre sarà possibile sottoporsi a diverse attività su prenotazione e fino ad esaurimento posti: consulti gratuiti di Cardiologia con ECG ed esami del sangue per la valutazione della salute cardiovascolare.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, fino a esaurimento posti, previa registrazione tramite il seguente form, clicca qui*.
* Ricordiamo che sarà possibile prenotare il consulto o l’esame del sangue, non entrambe le attività per la medesima persona.
Dopo la compilazione seguirà ricontatto telefonico per fissare l’orario in cui presentarsi in Clinica Sedes Sapientiae – Via Bidone 31.