Parcheggi rosa per donne incinte: nel 2025 al via la sperimentazione ma mancano le regole dello Stato

Parcheggi rosa per donne incinte, nel 2025 al via la sperimentazione

Nel 2025 partiranno le sperimentazioni per i parcheggi rosa, dedicati alle donne incinte e ai genitori con bambini piccoli, con età non superiore ai due anni. A dirlo è l'assessora alla viabilità Chiara Foglietta, in risposta a un'interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

La novità al via in forma sperimentale

L'intervento sarà però soltanto una sperimentazione, senza permessi e sanzioni, perché, come spiegato da Foglietta, a mancare è la normativa che deve regolare il rilascio dei permessi rosa.



"I parcheggi rosa realizzati da alcuni Comuni sono da considerarsi come sperimentali - ha dichiarato Foglietta - e puntano la loro efficacia sul senso civico degli utenti. La Città ha iniziato una valutazione per l'istituzione degli stalli ma si deve attendere la disciplina delle modalità relative al rilascio del permesso rosa. I Comuni non possono adottare alcuna regolamentazione perché non sono stati definiti gli ambiti in cui tale regolamentazione sia possibile, come avviene per i parcheggi per le persone disabili. L'Amministrazione, in attesa della regolamentazione, intende avviare una sperimentazione di alcune localizzazioni degli stalli rosa su una parte limitata del territorio, in prossimità degli immobili di servizi pubblici, nel corso del 2025".

La mozione del settembre 2022

Nel settembre del 2022 il Consiglio Comunale aveva approvato una mozione che impegnava la Giunta a valutare la possibilità di istituire gli stalli rosa, ma in seguito a un'interpellanza di aprile 2024, in risposta allo stesso Firrao, Foglietta aveva già evidenziato la necessità di attendere la normativa da parte del Governo.

"I parcheggi rosa - ha commentato Firrao - sono un tassello importante per rendere la città più fruibile alle donne in gravidanza e ai neo-genitori. Finalmente daremo il via alla sperimentazione sulla scia di quanto già fatto da altre città, anche se con un paio d’anni di ritardo rispetto a quanto deliberato dal Consiglio Comunale nel 2022".