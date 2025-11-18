Gas medicinali: il ruolo del farmacista ospedaliero e il supporto di QualityGas

Quando viene somministrato un gas medicinale, la responsabilità della sua qualità ricade sul farmacista ospedaliero. Garantire la conformità alla Farmacopea non è quindi un adempimento teorico, ma un presidio quotidiano che coinvolge il punto di erogazione.

Air Liquide Healthcare sostiene il farmacista ospedaliero nell’assolvere al meglio a questa responsabilità con QualityGas, un servizio pensato per monitorare nel tempo i parametri previsti dalle monografie della Farmacopea.

Grazie a QualityGas è possibile eseguire controlli periodici sulla qualità dei gas medicinali sia presso il letto del paziente (unità terminali) sia a valle delle centrali primarie, cioè dove l’erogazione prende avvio. Va specificato che il perimetro riguarda i gas per cui esiste una monografia in Farmacopea, ovvero ossigeno medicinale, aria medicinale prodotta tramite compressore, aria sintetica medicinale ottenuta per miscelazione e azoto protossido medicinale. L’obiettivo è duplice: proteggere il paziente e aiutare la struttura a dimostrare il rispetto della Farmacopea europea.

Le analisi vengono svolte in un laboratorio certificato ACCREDIA, con verifica di purezza, concentrazione e impurezze. Al termine delle analisi, Air Liquide Healthcare consegna un certificato con i risultati ottenuti.

La lunga esperienza maturata nel settore dei gas - oltre un secolo, di cui più della metà in ambito medico - ha permesso ad Air Liquide Healthcare di definire una metodologia ad hoc: i dati vengono elaborati e messi a disposizione per la successiva validazione da parte della struttura ospedaliera. Quando necessario, è previsto anche supporto nella valutazione e nell’attuazione di azioni correttive.

In sintesi, QualityGas traduce gli obblighi della Farmacopea in un percorso pratico di controllo qualità che tutela la somministrazione e semplifica il lavoro del farmacista.

Per saperne di più, visita il sito web di Air Liquide Healthcare .







