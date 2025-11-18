Gas medicinali: il ruolo del farmacista ospedaliero e il supporto di QualityGas

Quando viene somministrato un gas medicinale, la responsabilità della sua qualità ricade sul farmacista ospedaliero. Garantire la conformità alla Farmacopea non è quindi un adempimento teorico, ma un presidio quotidiano che coinvolge il punto di erogazione.
Air Liquide Healthcare sostiene il farmacista ospedaliero nell’assolvere al meglio a questa responsabilità con QualityGas, un servizio pensato per monitorare nel tempo i parametri previsti dalle monografie della Farmacopea.
Grazie a QualityGas è possibile eseguire controlli periodici sulla qualità dei gas medicinali sia presso il letto del paziente (unità terminali) sia a valle delle centrali primarie, cioè dove l’erogazione prende avvio. Va specificato che il perimetro riguarda i gas per cui esiste una monografia in Farmacopea, ovvero ossigeno medicinale, aria medicinale prodotta tramite compressore, aria sintetica medicinale ottenuta per miscelazione e azoto protossido medicinale. L’obiettivo è duplice: proteggere il paziente e aiutare la struttura a dimostrare il rispetto della Farmacopea europea.
Le analisi vengono svolte in un laboratorio certificato ACCREDIA, con verifica di purezza, concentrazione e impurezze. Al termine delle analisi, Air Liquide Healthcare consegna un certificato con i risultati ottenuti.
La lunga esperienza maturata nel settore dei gas - oltre un secolo, di cui più della metà in ambito medico - ha permesso ad Air Liquide Healthcare di definire una metodologia ad hoc: i dati vengono elaborati e messi a disposizione per la successiva validazione da parte della struttura ospedaliera. Quando necessario, è previsto anche supporto nella valutazione e nell’attuazione di azioni correttive.
In sintesi, QualityGas traduce gli obblighi della Farmacopea in un percorso pratico di controllo qualità che tutela la somministrazione e semplifica il lavoro del farmacista.
Per saperne di più, visita il sito web di Air Liquide Healthcare.
Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.