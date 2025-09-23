Non solo bolidi a quattro ruore: con Phelon & Moore, Pininfarina firma anche una super-moto in edizione limitata

Non solo Ferrari, Alfa Romeo e Maserati: Pininfarina - adesso - fa rima anche con una super moto. Si tratta della Capetown 7X che - in collaborazione con Phelon & Moore - è stata realizzata in un'edizione limitata da 595 esemplari, che si mostrerà al pubblico in occasione di Eicma 2025, l'esposizione internazionale di settore che si terrà a Milano-Rho a inizio novembre.

Sviluppata sulla base della Capetown, il modello adventure dell'azienda, l'edizione limitata firmata Pininfarina è equipaggiata con nuovi componenti aerodinamici sviluppati in galleria del vento. Una livrea commemorativa, poi, celebra il 95esimo anniversario di Pininfarina. “Per Pininfarina, le edizioni limitate rappresentano lo spazio privilegiato in cui tradizione ed esclusività del marchio si incontrano - dice Fabio Calorio, SVP Business Unit Brand Pininfarina -. Con la Capetown 7X Limited Edition, disegnata per Phelon & Moore, celebriamo questa sinergia unica: una motocicletta che incarna esclusività, prestigio ed eccellenza del design”.

“Questo progetto segna un momento fondamentale per Phelon & Moore. Collaborare con Pininfarina onora la nostra eredità britannica, ma rappresenta anche la nostra ambizione di portare il marchio in una nuova era di riconoscimento globale. Insieme stiamo creando un veicolo che rappresenta esclusività, innovazione e bellezza senza tempo”, ha aggiunto Diego V. Calderon, ceo di Phelon & Moore.

La moto sarà presentata ufficialmente presso lo stand di Phelon & Moore (Padiglione 14 – E20), dove sarà esposta anche la Battista Hypercar, una delle auto più esclusive mai costruite, testimonianza dell’eccellenza del design Pininfarina che definisce questa collaborazione unica nel suo genere.