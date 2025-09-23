Askatasuna, la guerra continua. Ricca (Lega): "Senza sgombero, nessuna risorsa dalla Regione"

Prosegue la guerra tra Comune di Torino e Palazzo Lascaris su Askatasuna, con la Lega che rincara: "Senza sgombero nessuna risorsa dalla Regione alla Città". Su input del capogruppo del Carroccio Fabrizio Ricca, il Consiglio Regionale ha infatti approvato negli scorsi mesi una proposta che prevede l’interruzione dei finanziamenti regionali al capoluogo se non cesserà il patto di collaborazione con i cittadini e le associazioni portato avanti dal sindaco Stefano Lo Russo.

A salvarsi solo i contributi su trasporti, sanità e welfare, ovvero le “risorse vincolate per legge e quelle necessarie all’erogazione dei servizi essenziali”. E dall'entrata appunto in vigore della legge nessun fondo regionale è stato erogato a Palazzo Civico.

Ricca: "Csx preferisce antagonisti ai cittadini"