Bagarre in aula sul voucher Vesta, Marrone assente: spunta l'assessore di cartone [VIDEO]

Continuano in aula le polemiche sul click day del voucher Vesta. E spunta un cartonato con le sembianze dell'assessore alle Politiche Sociali Maurizio Marrone, non presente in Consiglio.

Le consiglieri di AVS Alice Ravinale e Valentina Cera, insieme alla capogruppo del M5S Sarah Disabato, hanno presentato tre interrogazioni sulle modalità di ottenimento del voucher regionale a sostegno delle famiglie. La Regione ha infatti deciso di assegnare il bonus tramite un click day scattato nella notte di venerdì e sabato.

50mila famiglie escluse

Se diecimila nuclei sono riusciti ad ottenere l'agognato voucher, cinquantamila richiedenti sono rimasti esclusi. "La volontà di Marrone di sottrarsi al confronto sul caos della lotteria, - commentano AVS, Pd e M5S - che proprio lo stesso assessore di Fratelli d’Italia ha voluto, nasconde l’approssimazione nella gestione degli aiuti a tantissime famiglie che avrebbero bisogno davvero di un sostegno strutturale da parte della Regione". "Il click day - hanno aggiunto - ha messo in difficoltà le persone più fragili dal punto di vista della scolarità e dell’accesso alla connessione internet.

E così una parte della minoranza ha esposto un cartonato di Marrone con scritto "Ho preso in giro 50mila famiglie", mentre altri consiglieri tenevano fogli di carta con su scritto "I sostegni alle famiglie non sono una lotteria".

90% famiglie italiane

Ma la maggioranza di centrodestra non è rimasta in silenzio, rispondendo con fogli tricolori e la scritta 90%, corrispondenti alla percentuale di famiglie italiane che ha ottenuto il bonus.