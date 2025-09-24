 / Attualità

Cantieri in piazza Moncenisio: parte la riqualificazione dell’area giochi

È iniziato l’intervento di rinnovo e ampliamento previsto dal Pnrr Piu A15

Lavori ai giardini di piazza Moncenisio

Nel corso di questa settimana è stata cantierizzata l’area giochi di piazza Moncenisio, nel quartiere Campidoglio, per dare avvio ai lavori di riqualificazione ed ampliamento inseriti nel Pnrr Più A15. La durata prevista degli interventi è di 45 giorni.

La Divisione Verde, in accordo con la Giunta della Circoscrizione 4, ha programmato la sostituzione completa della pavimentazione antitrauma e il rinnovo di alcune attrezzature ludiche. “A breve verrà organizzato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori” così il coordinatore al Verde della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna, insieme al presidente Alberto Re e al vice Gianvito Pontrandolfo.

