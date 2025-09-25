Al via la mostra “Home sweet home” a cura di Margaret Sgarra

Inaugura alle ore 18.00 la mostra collettiva Home sweet home a cura di Margaret Sgarra presso POVenti5 a Torino in collaborazione con Arteaporté e Savoir-faire Events.

La mostra collettiva è un’indagine sul concetto di casa: quattro lettere che racchiudono un universo personale, fatto di quotidianità, gesti che si ripetono, intimità. Un luogo nel quale essere se stessi, vivere secondo i propri ritmi lontano da sguardi e giudizi. Uno spazio che si rappresenta attraverso oggetti, arredi, colori. Mura che custodiscono il nostro sonno, il nostro tempo, i nostri ricordi. Le case possono essere tante e diverse, vicine o lontane, autonome o in condivisione. la stessa parola evoca situazioni transitorie e di complicità: “sentirsi a casa”, “vivere insieme”, “cercare casa”.

Home sweet home vuole essere un’indagine sul significato che assume la parola “casa” nelle nostre vite, dandone una connotazione positiva legata all’idea di rifugio. Gli artisti attraverso i loro lavori analizzeranno questo tema rapportandosi al loro personale significato di casa.

La mostra sarà visitabile il 25, 26 e 27 settembre dalle ore 16.00 alle 18.00 o su appuntamento.

Home sweet home

a cura di Margaret Sgarra

POVenti5 Con/temporary Space, Via Po 25, Torino

con opere di: Alice Biondin, La Chigi, Paola Calcatelli, Iropeinto, Giu.ngo-Lab, Maria Giachetti, Cinzia Miccoli, Roberta Bertazzini, Phavakira







