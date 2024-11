Black Friday, 6 piemontesi su 10 faranno acquisti: libri, vestiti e articoli tecnologici in cima alla lista

Come ogni anno, l’ultimo venerdì di novembre ritorna il Black Friday: il momento migliore per approfittare di sconti e riuscire ad acquistare i prodotti desiderati ad un prezzo vantaggioso in vista dell'imminente Natale. Secondo una recente ricerca, condotta insieme a mUp[1], Wallapopo - piattaforma leader nella compravendita di prodotti di seconda mano – ha deciso di indagare quali siano le abitudini dei piemontesi.

Quando si tratta di Black Friday, circa il 58% dei rispondenti ha acquistato almeno un articolo durante lo scorso Black Friday e, di questi, circa 5 su 10 ammettono di aver usato questi prodotti meno del previsto.

Quasi 2 piemontesi su 3 faranno acquisti

Inoltre, si stima che, se vendessero su piattaforme di second hand c, questi prodotti comprati e infine inutilizzati, potrebbero guadagnare in media quasi 79€. Il 29% ritiene di poter guadagnare addirittura più di 100 €.

Il mercato del second hand sta diventando un’alternativa consolidata tra la popolazione in questi periodi di alto consumo. Il 64% degli abitanti del Piemonte dichiara infatti che acquisterà in occasione del Black Friday, con il 48% che ne comprerà un massimo di 3.

Libri e prodotti tecnologici in cima alla lista

Dalla ricerca emerge che i prodotti second hand più acquistati dai piemontesi durante il prossimo Black Friday saranno: libri (43%), vestiti (39%) e articoli tecnologici (31%).

Secondo i dati della ricerca Wallapop, il 73% dei piemontesi considera di mettere in vendita articoli che non usa più per finanziare i prossimi acquisti del Black Friday, con un 15% che ammette di farlo regolarmente. Tra gli oggetti maggiormente venduti troviamo: vestiti (64%), libri (42%), e borse/valigie (39%).

[1]Indagine CAWI su un campione di 1.004 intervistati di età compresa tra i 18 e i 74 anni, statisticamente rappresentativo della popolazione italiana, svolta tra il 18 e il 24 ottobre.