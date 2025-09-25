La storia del Torino: 100 anni al massimo tra scudetti e cadute

Mentre siamo concentrati sulle quote serie b e Serie A 2025/2026, il club guidato da Baroni sta disputando il suo 101esimo campionato nella massima categoria, di cui ben 81 nella Serie A a girone unico, il format così come lo conosciamo oggi.

Sono 12 le stagioni del Torino in Serie B, la prima nel campionato 1959/1960, l’ultima nel 2011/2012. Non ci sono punti più bassi toccati dal club, anzi, tra i traguardi più alti, il Toro può vantare anche diverse partecipazioni nelle competizioni UEFA e 7 Scudetti.

Il Toro in UEFA

Dobbiamo tener conto che quando i Granata vincono i loro primi scudetti, la Champions ancora non è stata creata, perché arriverà soltanto nel 1955. Per questo, la partecipazione alla Coppa dei Campioni del Toro è soltanto una, quella della stagione 1976/1977.

Le stagioni in Coppa delle Coppe sono quattro, la prima nel 1964/1965, l’ultima nel campionato 1993/1994. Con 13 edizioni di Coppa UEFA ed Europa League e una Coppa Intertoto, il Torino custodisce nel palmares un totale di 19 partecipazioni ai tornei UEFA.

La posizione del Toro nella classifica di Serie A eterna

Aprite bene gli occhi e le orecchie, perché il Toro è l’ottava squadra più forte di Serie A, con più di 2720 punti raccolti nella sua storia. Alla nona posizione c’è il Bologna, mentre al settimo posto c’è la Lazio, con un gap che rientra tra i 70 e 100 punti.

I grandi record del Torino in Serie A

Ma soprattutto, si deve parlare del Grande Torino, che negli anni ‘40 vinse 5 scudetti consecutivi, per finire tragicamente tra le braccia di Superga in un incidente aereo. Mai più si è vista una squadra del genere, capace di mantenere in casa il record di risultati positivi senza sconfitte per 88 giornate di campionato, pari a quasi sette anni: dal gennaio del 1943 al novembre del 1949.

Nel 1948 il Grande Torino realizza un altro record ancora imbattuto, vincendo in casa allo Stadio Filadelfia per 10 - 0 nel derby contro l’Alessandria: miglior gap della storia di Serie A in un match.

Ancora oggi, il Toro è capace di grandi imprese. I suoi bomber hanno scritto la storia della massima categoria, anche negli ultimi anni.

Migliori bomber del Toro

Il record di presenze nel club Granata è di Giorgio Ferrini, che dal 1959 al 1975 ha disputato ben 566 gare, mentre al secondo posto c’è Paolo Pulici, con 437 match in granata e un bottino di 172 gol, che lo rendono il miglior bomber all time nella storia di questa squadra.

Al secondo posto c’è Julio Libonatti con 157 gol, mentre Gino Rossetti chiude il podio con 144 reti. Tra i migliori goleador Granata figurano anche Valentino Mazzola con 123 marcature, Ciccio Graziani con 122 reti e Andrea Belotti a quota 113 gol.

















