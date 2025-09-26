Beinasco regala nuova vita a via general Perotti

E' arrivato l'autunno, con la pioggia e i primi freddi, ma il Comune di Beinasco ha usato i caldi mesi estivi non solo per cambiare termosifoni e impianti di riscaldamento delle scuole, ma anche per portare a termine lavori per migliorare strade e marciapiedi della città.

Risistemata la ciclopedonale di via Perotti

La ciclopedonale di via general Perotti, nella frazione di Borgaretto, che da tempo era dissestata e rovinata dalle radici, adesso è totalmente rinnovata, senza più pericoli per chi la percorre a piedi o in bici, salvaguardando anche la stabilità delle piante.

"E' uno degli interventi realizzati in continuità con il piano di risistemazione dei camminamenti in giro per Beinasco - ha spiegato il sindaco Daniel Cannati - un piano che proseguirà fino alla completa messa in sicurezza di ciclabili e marciapiedi".