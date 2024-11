Lotta alla mafia: una nuova alleanza per combattere le infiltrazioni nell'economia torinese. "Attenzione a cantieri e grandi opere"

Controlli e provvedimenti su Torino e provincia

Accessi ai cantieri: Tav e non solo

Aumentare la percezione di sicurezza

Presente anche la procuratore generale della Repubblica di Piemonte e Valle d'Aosta, Lucia Musti. "Questo protocollo non può che essere apprezzato da tutti i pubblici ministeri di Piemonte e Valle d'Aosta. Le istituzioni sono tutte presenti, come squadra, che non è un termine abusato. Vogliamo aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini, ognuno con i propri ruoli e competenze. Il focus, in questo caso, è acceso sul mondo del lavoro e dell'economia, che può prestare il fianco alle infiltrazioni mafiose".