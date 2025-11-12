Via Ravina, la Città chiude le buche e tratta con i privati: "Per ora restyling a metà"

Proseguono gli interventi di manutenzione nel quartiere Vanchiglietta, dove la Città di Torino è intervenuta nei giorni scorsi per il restyling del manto stradale di via Ravina, una delle arterie più trafficate della zona, spesso segnata dal passaggio dei mezzi pesanti.

La manutenzione ha riguardato in particolare la chiusura delle buche e il ripristino del fondo stradale, un intervento molto atteso dai residenti e dagli automobilisti che quotidianamente percorrono la via. “La Città si è occupata della chiusura delle buche che si erano formate nel tempo - spiegano Luca Deri, presidente della Circoscrizione 7, e il coordinatore alla Viabilità, Giuseppe Piras -. Adesso stiamo interloquendo con i privati, perché metà carreggiata è di loro competenza e si sta lavorando per una cessione di parte delle aree all’amministrazione”.

Un passaggio tecnico ma fondamentale per consentire all’amministrazione comunale di poter intervenire in modo più strutturale su tutta la via, migliorando la sicurezza e la percorribilità del tratto.

Attualmente, infatti, da via Poliziano a via Carcano, la strada risulta divisa a metà: una parte sotto la responsabilità del Comune di Torino e l’altra di soggetti privati. La collaborazione in corso mira a superare questa frammentazione, permettendo una gestione unitaria della manutenzione e un futuro intervento complessivo di riqualificazione.