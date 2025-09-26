 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 26 settembre 2025, 11:48

Neve e gradine, chiusi alcuni tratti delle strade provinciali del Nivolet e della Valle di Viù

Al momento rimane invece percorribile il tratto a più alta quota della Provinciale 1 delle Valli di Lanzo tra Balme e il Pian della Mussa

Strada chiusa per neve

Strada chiusa per neve

Le nevicate e le grandinate delle ultime ore hanno pregiudicato la percorribilità in sicurezza dei tratti alle quote più alte delle Strade Provinciali 50 del Colle del Nivolet e 32 della Valle di Viù. La Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana ha pertanto disposto:

- la chiusura sino a cessate esigenze della SP 50 tra il Km 6+700 (località Chiapili di Sopra) e il Km 18+460 (termine della strada)

- la chiusura della SP 32 dal km 32+500 al km 37+160, ovvero dalla frazione Margone di Usseglio al Lago di Malciaussia.

Nei prossimi giorni la chiusura delle due arterie potrebbe essere revocata se le condizioni meteo miglioreranno e se nei sopralluoghi previsti nelle prossime ore sarà constatato lo scioglimento della neve presente sulle carreggiate.

Al momento rimane invece percorribile il tratto a più alta quota della Provinciale 1 delle Valli di Lanzo tra Balme e il Pian della Mussa.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium