Neve e gradine, chiusi alcuni tratti delle strade provinciali del Nivolet e della Valle di Viù

Le nevicate e le grandinate delle ultime ore hanno pregiudicato la percorribilità in sicurezza dei tratti alle quote più alte delle Strade Provinciali 50 del Colle del Nivolet e 32 della Valle di Viù. La Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana ha pertanto disposto:

- la chiusura sino a cessate esigenze della SP 50 tra il Km 6+700 (località Chiapili di Sopra) e il Km 18+460 (termine della strada)

- la chiusura della SP 32 dal km 32+500 al km 37+160 , ovvero dalla frazione Margone di Usseglio al Lago di Malciaussia.

Nei prossimi giorni la chiusura delle due arterie potrebbe essere revocata se le condizioni meteo miglioreranno e se nei sopralluoghi previsti nelle prossime ore sarà constatato lo scioglimento della neve presente sulle carreggiate.