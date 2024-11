None: fanno saltare il bancomat di Bene Banca nella notte

Hanno fatto saltare la cassa continua, inserendo la cosiddetta marmotta nella fessura dello sportello automatico e hanno portato via il denaro del bancomat.

A colpire nella notte a None è stata una banda di 4 persone a bordo di una macchina rossa. L'assalto è avvenuto alle 4,30 nella centrale via Roma, al civico 71, dove Bene Banca ha la sua filiale. Sul posto i carabinieri di None, che sono sulle tracce dei malviventi.