Il Progetto Terzo Tempo per favorire l'invecchiamento attivo dei pazienti del reparto di Geriatria delle Molinette

Giovedì 2 ottobre, nel reparto di Geriatria dell’ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino (diretto dal professor Mario Bo) arriveranno gli album e le figurine Amici Cucciolotti, donate da Pizzardi Editore, per intrattenere i pazienti in collaborazione con i Volontari AVO (Associazione Volontari Ospedalieri). L’attività fa parte del Progetto Terzo Tempo, un’iniziativa di Public Engagement nata nel 2017 a cura del Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università di Torino. Lo scopo di questa iniziativa è quello di favorire tra la popolazione più anziana delle buone pratiche di invecchiamento attivo.

Il Direttore di Geriatria professor Mario Bo spiega le motivazioni di questa attività all’interno del suo reparto: “L’iniziativa nasce con l’intento di contribuire al benessere della persona anziana, inserendosi in un contesto più ampio, descritto in letteratura, che comprende la valorizzazione dell’Healthy Ageing, attraverso la promozione di attività di piacere che accrescono la riserva cognitiva e contribuiscono alla prevenzione del disturbo neurocognitivo. In questo ambito, l’utilizzo della game-therapy ha la potenzialità di stimolare negli anziani la psicomotricità residua, accrescere la cognitività e facilitare l’interazione sociale. Le aspettative sono quindi molteplici e abbracciano sia dinamiche psico-sociali, quali il contrasto alla solitudine e la riduzione dei sintomi depressivi attraverso il coinvolgimento e la motivazione, sia quelle psico-cognitive come la coordinazione visuo-motoria, il riconoscimento e la denominazione, l’attenzione, la reminiscenza.”

L’utilizzo del gioco delle figurine Amici Cucciolotti come intrattenimento per persone della Terza Età è iniziato nel 2022, quando, nel Progetto Terzo Tempo è stata inserita l’iniziativa sociale “Figurine Amici Cucciolotti per i Nonni” rivolta agli ospiti delle RSA di tutta Italia.

Il Responsabile di Pizzardi Editore delle Campagne Solidali Michele Lemme spiega come è nato il progetto: “L’idea, nata dall’esperienza personale dall’editore Dario Pizzardi - che ha assistito il fratello Luca malato di sclerosi multipla - è quella di portare il gioco tradizionale delle figurine Amici Cucciolotti nelle RSA per intrattenere con incontri settimanali gruppi di partecipanti coordinati dai Volontari AVO. I protagonisti delle nostre collezioni sono gli animali e la natura. Questa tematica - come spiega Patrizia Torricelli, la nostra consulente scientifica dell’università Ca’ Foscari di Venezia - contribuisce al coinvolgimento del bambino ma anche dell’anziano, perché attiva l’innata attrazione che l’uomo prova, fin da piccolo, verso ogni aspetto del mondo naturale che stimola in lui curiosità e stupore. Ad ogni partecipante viene regalato un album Amici Cucciolotti e una scatola di 100 bustine di figurine per completarlo.”

In tutta Italia questa iniziativa ha già coinvolto oltre 8.000 anziani, di cui oltre 600 ospiti di 38 RSA del Piemonte.

Francesco Colombo, il Presidente Nazionale di Federavo, che coordina l’organizzazione delle Associazioni AVO territoriali dichiara: L’iniziativa “Figurine Amici Cucciolotti per i Nonni” è portata avanti da tante AVO Territoriali all'interno delle Residenze per Anziani. Ogni anno il gioco con gli anziani diventa un momento di socialità ed una stimolazione cognitiva che dà risultati visibili che spingono a continuare. Tutto questo è possibile grazie alla generosità della Pizzardi Editore ed al supporto scientifico dell'Università di Torino”.

I responsabili delle RSA piemontesi che volessero partecipare a questa iniziativa completamente gratuita, possono mettersi in contatto con Federavo scrivendo una mail a: amicicucciolotti@federavo.it