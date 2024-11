Tra storie, aneddoti e ricordi Gianluca Vialli torna a vivere per una notte a Nichelino

L'Open Factory di Nichelino giovedì sera si è trasformato nella curva Scirea (o nella Granata sud di Marassi, se preferite), 'riportando in vita' Gianluca Vialli, lo storico capitano della Juve capace di vincere la Champions cinque anni dopo aver condotto la Sampdoria ad uno storico scudetto. "Le cose importanti" Tutto merito de "Le cose importanti", il libro di Pier Domenico Baccalario e Marco Ponti, che raccoglie storie, aneddoti e ricordi di un "grandissimo calciatore e grandissimo uomo", come ha detto il sindaco Giampiero Tolardo, con una citazione per quell'iconico abbraccio tra Vialli e l'amico di una vita Roberto Mancini a Londra, nel luglio del 2021, dopo la vittoria della nazionale agli Europei. Il gran cerimoniere della serata, Michele Pansini, uomo di cultura e di sport, dopo i ringraziamenti di rito ai tanti che hanno permesso di organizzare l'evento, con una citazione particolare per l'assessore Francesco Di Lorenzo (che a luglio aveva portato a Nichelino un altro protagonista di quella Juve, Michele Padovano), a dominare la scena sono stati il regista Marco Ponti, che ha ricorda la genesi del libro, partendo dal docufilm "La bella stagione" dedicato allo scudetto della Samp, insieme a Massimo Mauro, che con Vialli ha condiviso tantissime esperienze per trent'anni. La Fondazione Vialli e Mauro

Ponti ha sottolineato come certi ricordi Vialli voleva che andassero oltre il film e da lì ecco l'idea di un libro, mentre Mauro (negli anni Ottanta capace di giocare a Udine al fianco di Zico, nella Juve accanto a Platini e poi nel Napoli di Maradona, ndr) ha ripercorso i tanti anni in cui lui e Luca fossero avversari, essendosi sfiorati solo nella nazionale Under 21, prima di cementare la loro amicizia, nata partendo dalla comune passione per il golf, decidendo di creare una Fondazione per aiutare la ricerca contro la Sla e il cancro.

"Luca non si commemora, si festeggia", ricorda Mauro, tornando al 23 dicembre del 2022, pochi giorni prima che Vialli morisse: Luca gli chiese un massaggio ai polpacci mentre era nel letto dell'ospedale, in uno dei suoi ultimi momenti di lucidità. "Anche adesso ho dei muscoli più grossi dei tuoi", gli disse, scatenando la risata di Mauro allora (e di tutti i presenti a Nichelino l'altra sera). "Luca non si commemora, si festeggia"

Viene sottolineato come Vialli rifiutò prima il Milan e poi la Juve, dicendo di no a Berlusconi e all'avvocato Agnelli, per mantenere fede alla promessa di restare alla Samp fino a quando avrebbero vinto lo scudetto. "Per lui la Champions con la Juve fu una vittoria anche per la Samp, ricordando la finale persa nel 1992 contro il Barcellona", dichiara Mauro.