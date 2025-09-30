 / Cultura e spettacoli

"AR.TO - Mi casa en tu casa": a Torino arriva la prima rassegna di cinema argentino

Dal 12 ottobre al 21 dicembre, sei proiezioni di film in lingua originale

"AR.TO - Mi casa en tu casa": a Torino arriva la prima rassegna di cinema argentino

A Torino c'è una nuova rassegna che celebra il cinema argentino. Si chiama "AR.TO Mi casa en tu casa" - e si svolgerà dal 12 ottobre al 21 dicembre nella sala culturale di via Assarotti 6. 

"Dopo aver osservato la crescita della comunità argentina a Torino e nel Piemonte, e considerata l’importanza storica di Torino nel panorama del cinema, la rassegna AR.TO nasce non solo come celebrazione culturale, ma come iniziativa necessaria. In una città fondatrice del cinema italiano, e con centinaia di argentini residenti che cercano un legame con la propria cultura, AR.TO costruisce ponti tra due mondi cinematografici profondamente connessi - commentano gli organizzatori - Nasce dal desiderio di costruire ponti culturali tra Argentina e Italia, portando al pubblico torinese narrazioni, voci e stili del cinema argentino, contemporaneo e classico. Lo slogan “mi casa en tu casa” invita lo spettatore a vivere ogni proiezione come un’esperienza intima e condivisa".

La rassegna, ideata e curata da Guido Greco, in collaborazione con Arcademy: Il palazzo di idee, presenterà sei proiezioni di cinema argentino, per due domeniche al mese, con ingresso a offerta libera e capienza limitata. 

Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano. 

Per info: artocinemarg@gmail.com 


 

