FL LOCATELLI : Ristrutturazioni Chiavi in Mano a Torino

FL Locatelli è da oltre sessant’anni un punto di riferimento per ristrutturazioni e costruzioni a Torino, offrendo soluzioni complete e personalizzate per appartamenti, ville ed edifici storici. Il servizio chiavi in mano garantisce la gestione di tutte le fasi del progetto dal concept iniziale, alla progettazione tecnica, fino alla realizzazione e consegna finale con la massima attenzione a tempistiche, budget e qualità.

Unico Interlocutore per il Cliente Privato

Uno degli aspetti distintivi di FL Locatelli è la presenza di un unico interlocutore che accompagna il cliente in ogni passo: dalla consulenza iniziale, alla scelta dei materiali, fino alle pratiche burocratiche e alla direzione lavori. Questo approccio elimina la complessità del coordinamento tra più aziende e professionisti, offrendo tranquillità e trasparenza a chi vuole ristrutturare la propria casa.

Professionalità e Sicurezza

La filosofia aziendale è basata su professionalità, innovazione e rispetto dell’ambiente. FL Locatelli possiede la patente a punti per le imprese edili , un sistema che certifica il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro e l’affidabilità nella gestione dei cantieri. I lavori sono svolti con attrezzature moderne e un’organizzazione rigorosa per garantire la massima qualità e i minimi disagi per il cliente.

Servizi Offerti

Ristrutturazione di appartamenti, ville e edifici residenziali con soluzioni “chiavi in mano”

Interior design personalizzato per valorizzare ogni spazio

Coordinamento tra progettisti, architetti e artigiani qualificati

Architetto in sede

Gestione delle pratiche amministrative e burocratiche

Preventivi gratuiti chiari e trasparenti

Contatti

FL Locatelli ha sede a Torino in Via Monginevro 268/A e offre consulenza gratuita per valutare ogni esigenza di ristrutturazione. Contattare FL Locatelli significa scegliere la tranquillità di affidarsi a esperti che trasformano ogni progetto abitativo in realtà, senza pensieri e con la certezza di avere sempre una sola persona di riferimento.

Per maggiori informazioni:

Sito web: https://www.fllocatelli.it/

Email: info@fllocatelli.com

Telefono: +39.011.2422546











Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.