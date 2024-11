Guasti, ritardi e disagi: difficile arrivare a Torino col treno nel weekend delle Atp

160 minuti di ritardo per il treno partito da Roma Termini e che sarebbe dovuto arrivare a Porta Nuova alle 10,30. 140 minuti quello partito da Venezia. E ancora: 70 minuti per il treno alta velocità partito da Napoli Centrale e con arrivo previsto alle 12,20. Così come era in ritardo, sempre con partenza da Napoli, quello precedente che sarebbe dovuto arrivare a Torino alle 11,35, ma ci arriverà accumulando 55 minuti di ritardo.

Una mattinata di passione per chi si è messo in viaggio questa mattina in treno per raggiungere Torino nel weekend delle Atp Finals. A provocare i pesanti ritardi a due separate criticità.



Il primo sulla linea Firenze-Bologna dove un treno (Italo) ha avuto dei problemi provocando ritardi anche sui successivi Freccia Rossa. Il secondo sulla linea Milano-Brescia dove si sono verificati problemi alla linea elettrica che hanno determinato ritardi, con ritardi a catena su molte delle percorrenze di Frecciarossa e Italo.

A quanto si apprende la situazione è stata ripristinata e i treni sono tornati a viaggiare con regolarità, ma la mattinata è stata difficile per chi si è messo in viaggio per lavoro o per raggiungere il capoluogo piemontese in occasione dell’evento di punta del tennis mondiale.