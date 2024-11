Le Atp Finals perdono Alcaraz: un grande Zverev lo batte in 2 set e chiude il girone da dominatore

Era la sfida più attesa di questa ultima giornata della fase eliminatoria delle Atp Finals, di fronte il numero 2 e 3 del mondo. E il confronto non ha deluso le attese. Sasha Zverev ha chiuso da dominatore il girone intitolato a Newcombe, battendo in due set ed eliminando dal torneo lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Zverev chiude senza aver perso un solo set

La sfida ha regalato diversi momenti di spettacolo, anche se fin dall'inizio Zverev ha fatto corsa di testa, costringendo il rivale ad inseguire sempre. Il risultato finale di 7-6 6-4 è stata la logica conseguenza della superiorità del tedesco, mentre il caldo sostegno del pubblico dell'Inalpi Arena non è stato sufficiente ad Alcaraz. Tanti i cartelli sulle tribune con su scritto "Vamos Carlos" o "Carlito" in sostegno ad Alcaraz, l'iberico ci ha messo tantissimo cuore ma non è stato sufficiente contro un rivale che, come Sinner dall'altra parte, ha chiuso il suo gruppo senza aver perso un solo set.

L'avversario di Sinner sarà Ruud

In questo modo, diventa una formalità l'ultima sfida in programma stasera alle 20.30, tra Casper Ruud e Andrey Rublev: il primo è l'altro qualificato del girone, il norvegese sarà domani l'avversario di Jannik Sinner in semifinale, mentre per Zverev ci sarà da superare l'ostacolo Taylor Fritz per raggiungere per la terza volta l'atto conclusivo delle Finals.

Il lungo equilibrio prima dello strappo decisivo

Si parte con Zverev che tiene subito la battuta e poi si procura due palle break sul servizio di Alcaraz, bravo a rimontare e ad acciuffare subito la parità. Nel quarto game la situazione si ripete, con Alcaraz che annulla addirittura tre occasioni al tedesco per portarsi avanti 3-1, riuscendo a restare agganciato al numero 2 del mondo. La parità non viene mai spezzata, così si arriva inevitabilmente al tie break, dove al secondo set point Zverev riesce a portare a casa la frazione, ottenendo in questo modo l'aritmetica certezza del passaggio in semifinale.

Nel secondo il tedesco prende subito un break di vantaggio, con le unghie e con i denti Alcaraz resta in scia ma non riesce mai ad ottenere il controbreak: il 6-4 di Zverev pone fine anzitempo alla sua avventura alle Finals, condizionata all'inizio anche da un problema fisico e da una condizione atletica certamente non al top.

L’esibizione di wheelchair tennis

Mentre sul campo si sfidavano Zverev e Alcaraz, sul campo di allenamento dell'Inalpi Arena Intesa Sanpaolo e la Federazione Italiana Tennis e Padel hanno organizzato un’esibizione di wheelchair tennis. Il pubblico presente ha avuto così l'opportunità di provare palleggiare con gli atleti di questa disciplina: in campo sono scesi i professionisti di tennis in carrozzina Luca Paiardi, Hegor Di Gioia, Maria Vietti e i giovani Lorenzo Politanò e Andrea Roccamo.

Atp ottimo investimento

E sul fronte economico, le Atp Finals si confermano un ottimo investimento. "Se da un lato - sottolinea la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia, Maria Luisa Coppa - vediamo un incremento immediato per settori come la ristorazione e l’ospitalità, dall’altro crediamo che questo evento contribuisca a consolidare un’immagine di Torino come destinazione di eccellente".

"Ottimi flussi turistici"

Il torneo, così come la settimana dell’arte, attraggono un pubblico medio e alto-spendente. "C’è stata nelle settimane scorse - sottolinea Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino - e persiste tuttora un’ottima pressione dei flussi turistici generati dalle ATP Finals. Riscontriamo inoltre un elevato livello di soddisfazione tra i turisti che apprezzano il clima di festa che si respira in città, plaudono all’organizzazione, sottolineano la facilità di raggiungere la venue dell’evento e la qualità dei servizi turistici offerti dalla città".

"Molti appassionati - aggiunge - stanno già chiedendo informazioni per prenotare in vista dell’edizione del prossimo anno".

"Effetto Sinner"