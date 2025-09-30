Venaria Reale, doppio senso di marcia nel cantiere tra le vie Cavallo e Stefanat



Una delle opere strettamente correlate alla costruzione del nuovo ponte sul torrente Ceronda a Venaria Reale è la realizzazione della rotatoria di accesso al ponte lungo la Strada Provinciale 1 delle Valli di Lanzo, all'intersezione tra le vie Cavallo e Stefanat. L'adeguamento idraulico del ponte comporta anche l’innalzamento del piano stradale e della rotatoria di immissione sulla Provinciale 1, con la conseguente interferenza con la mobilità locale.

La fase lavorativa più impattante per il sistema viario locale si è conclusa e quindi da mercoledì 1° ottobre viene attivata la circolazione a doppio senso di marcia sulla deviazione provvisoria, con la possibilità di accesso veicolare diretto da via Cavallo verso via Stefanat e con la riattivazione del percorso pedonale. Sulla deviazione provvisoria saranno in vigore il limite di velocità a 30 km orari, i divieti di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli.

Nei mesi scorsi era stato redatto uno schema attuativo per fasi del cantiere, con l’indicazione delle modifiche della viabilità da adottare durante le varie fasi di cantierizzazione e la cartellonistica da installare secondo le prescrizioni del Codice della Strada e gli accordi con l’amministrazione comunale.