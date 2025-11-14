Cantiere piazza Baldissera, nuove strade chiuse e bus deviati. La Città: "Non passate da lì"

Prosegue il cantiere di piazza Baldissera, che cambierà totalmente aspetto a quest'angolo di Torino nord, da rotatoria ad incrocio controllato da sei semafori "intelligenti" per gestire meglio i flussi di traffico. I lavori, che si concluderanno nella primavera 2026, prevedono anche la realizzazione dei binari per la futura riattivazione della linea tranviaria 10.

E si annunciano altri giorni complessi per gli automobilisti, che spesso si ritrovano imbottigliati nel traffico. Per consentire l'avanzamento del cantiere dovranno essere deviate alcune linee bus, così come verranno chiuse alcune strade.

Strade chiuse e bus deviati

Dalle 2 di domenica 16 novembre, fino alla fine degli interventi, è previsto lo stop al transito dei veicoli nel tratto di via Cecchi compreso tra via Cigna e piazza Baldissera. Durante questo periodo le linee bus 11 e N10 cambieranno percorso. "Si invita pertanto la cittadinanza - fanno sapere dal Comune -, a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare per tempo percorsi alternativi".

A partire da lunedì 17 i lavori interesseranno anche via Stradella, nel tratto tra piazza Baldissera e il civico 26 dove si procederà agli scavi preparatori per la posa dei nuovi binari. La cantierizzazione riguarderà la parte centrale della carreggiata, garantendo comunque il passaggio delle auto in entrambe le direzioni, seppur con possibili rallentamenti.

"Evitate piazza Baldissera"

L’invito di Palazzo Civico agli automobilisti è quello di non passare in piazza Baldissera, ma prediligere percorsi alternativi, fatta eccezione per chi debba raggiungere destinazioni li vicino.