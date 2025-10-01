Conto alla rovescia a Venaria per il via della I edizione della Maratona Reale

Da un’idea di Alessandro Giannone, già atleta nazionale e professionista, ecco nascere la I edizione della Maratona Reale 42,195 km inserita nella XIII edizione di Una Corsa da Re.

La manifestazione è stata presentata nella mattina di oggi, mercoledì 1° ottobre, presso la Sala Consiliare del Municipio di Venaria. L’obiettivo è quello di dar vita ad attività ed eventi che diventino un punto di riferimento per i runner. Attualmente conta su circa 500 soci. La prima gara è stata organizzata nel 2009: sette chilometri all’interno del Parco el Valentino (500 iscritti). Nel 2010 si aggiungono “Un Po di corsa” e “Pellerina Run”. Nel 2012 ecco “Corsa da Re” a Venaria e il Campionato Regionale di Cross a Cambiano. Nel 2013 nasce “un’altra gara: “Lingotto Run”. E’ del 2015 la prima edizione de “La Mezza di Torino”. 62 eventi organizzati fino ad ora. Nel 2018 la prima edizione della Maratona Reale a tappe.

In questi anni l’associazione ha devoluto importanti cifre a varie Onlus tra le quali: Forma Onlus – Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita, Fondazione Piemontese Ricerca Contro il Cancro – Candiolo. Rete del Dono e Ospedale Infantile Regina Margherita.