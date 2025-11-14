Bis per ‘Fàte i Barbis e pòrta ’n amis’, la festa del baffo di Villafranca Piemonte

Sistemazione del baffo, tenendo viva la cultura dei diversi esemplari, con musica, cibo e birra a volontà per la seconda edizione di ‘Fàte i Barbis e pòrta ’n amis’. Un’usanza dell’Associazione dei Baffi villafranchese fondata nel 1977 e riportata in auge nel 2024 da un gruppo di nove giovani ragazzi per offrire un’occasione di festa in paese.

L’appuntamento è per domenica 16 novembre, a partire dalle 9, al Laghet di Can Lùu, in frazione San Nicola. Al mattino ci sarà la regolazione del baffo a cura degli artigiani della zona ‘il Barbiere di Scibilia’, ‘il Pruchè’ di Fabio Ferrato e ‘Forever Young’.

La giornata avrà un prezzo fisso di 20 euro, in cui saranno inclusi cibo, con colazione al sacco, agnolotti, polenta, spezzatino e panettone, e bevande a volontà, fino a esaurimento scorte. Sarà presente il bar birrificio ‘La penna nera’ di Vigone. “Avremo anche una band che suonerà dal mattino alla sera. Abbiamo messo le luci quindi si andrà avanti fino a quando si vorrà”, anticipa Luca Castellano, del gruppo giovani di Villafranca.

La prenotazione è obbligatoria, ai seguenti numeri: Luca 3911852792, Lando 3937238715, Lollo 3314202153.

“L’evento è aperto a tutti - sottolinea -. L’anno scorso hanno partecipato 168 persone, per quest’edizione prevediamo di averne un centinaio in più”.